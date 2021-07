Corriere: Insigne è penalizzato dai paragoni. Schivo e permaloso, nei suoi occhi non c’è quasi mai allegria

Sul Corriere della Sera Fabrizio Roncone parla dell’ossessione di Lorenzo Insigne per il tiro a giro. Lo ha provato anche in allenamento, ieri, all’Hive Stadium.

Anche in allenamento ha piazzato la palla all’incrocio dei pali. Insigne, scrive Ronconi, è penalizzato dai paragoni.

“Il fatto è che in quella zona del campo, con quei compiti, abbiamo spesso avuto dei fuoriclasse. Baggio, Totti, o anche Del Piero e Cassano. E prima di loro Bearzot si prendeva il lusso di lasciare a casa Beccalossi. E prima ancora uno come Mariolino Corso, con quel sinistro miracoloso, aveva giocato in Nazionale solo 23 volte. Siamo sempre stati abituati bene. Non è colpa di Insigne. Ma, inevitabilmente, è un suo problema. Il calcio vive di paragoni“.