Cormez: Adl non vuole intermediari nella trattativa con Insigne. «Se mi chiama, ci vediamo e parliamo»

Con Insigne, negli anni, il rapporto è stato diretto. E così deve continuare. Il presidente si aspetta che il capitano dimostri di essere legato al club.

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Come scritto anche dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha deciso che non farà alcun passo per primo. Aspetta che a chiamare, per sedersi al tavolo delle trattative, sia il capitano.

Insigne dovrà dimostrare di avere senso di appartenenza alla squadra.

“Poi c’è il sentiment che può e, in questo caso, dovrà fare la differenza. Che in buona sostanza sta per ‘senso di appartenenza’ che, per De Laurentiis, un napoletano nato e cresciuto nella sua terra dovrà sentire e quindi dimostrare”.

Il messaggio a Lorenzo è chiaro:

«Se mi chiama, ci vediamo e parliamo».

Di sicuro, però, non vuole intermediazioni da parte dell’agente di Insigne.

“Non vuole intermediazioni, non cerca contatti con l’entourage del giocatore. Con Insigne, negli anni, il rapporto è stato diretto. E così deve continuare”.