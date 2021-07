CorSport: Adl vuole che a fare il primo passo per trattare il rinnovo sia Insigne

Se non sarà trovato un accordo, il Napoli porterà il capitano a scadenza senza battere ciglio. Le parti sono lontanissime, separate dal muro di Berlino

Il presidente De Laurentiis non farà nulla per convincere Insigne a restare a Napoli. Nemmeno lo contatterà per iniziare a trattare Anzi: ha deciso di aspettare che sia il capitano a chiedere di sedersi al tavolo di confronto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli aspetta Lorenzo Insigne. O meglio: attende una sua telefonata, un messaggio o comunque un segnale utile a sancirne la volontà di affrontare il discorso del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Non una strategia, sia chiaro: semplicemente la posizione che il club ha deciso di assumere. De Laurentiis ritiene che toccherà a Lorenzo, una volta godute le meritate vacanze in famiglia, spiegare i suoi desideri e i suoi programmi in merito al futuro, alla carriera e alle aspirazioni. Tecniche ed economiche: ingaggio in testa”.

Dunque il Napoli aspetta.

“DeLa sarebbe felice se Insigne continuasse a vivere una vita tinta d’azzurro, però alle sue condizioni”.

Non ci sono appuntamenti in agenda.

“Stando alle notizie venute fuori informalmente, le parti sono lontanissime. Divise da un muro tipo Berlino”.

Se l’accordo non sarà trovato,

“il Napoli lo porterà a scadenza senza battere ciglio. Sì: lo terrà a parametro zero fino all’ultimo giorno del suo contratto”.

Ad oggi non si può escludere nessuna pista.

“A oggi, insomma, non va scartata nessuna ipotesi: il prolungamento, la cessione, la permanenza a scadenza. Vale la pena sottolinearlo: il Napoli non avrebbe alcun problema a ballare l’ultimo tango, facciamo l’ultima tarantella, con un capitano a parametro zero”.