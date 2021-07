Corbo: vendere Jorginho fu saggio, ma il Napoli non lo ha mai sostituito davvero

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo parte da Jorginho per fare una riflessione sul mercato del Napoli. Vendere va bene, in tempi di bilanci martoriati dal Covid, ma bisogna anche saper comprare. Chi avrà la competenza sul mercato?

“Rimane una parola in bianco. La competenza. Chi ne avrà per un progetto così delicato? Ambizioni maggiori e risorse minori. Collaborerà Spalletti indovinando le scelte tecniche in entrata e uscita? Il Nuovo Napoli è tutto qui“.