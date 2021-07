Campania, il bollettino Covid: 238 positivi, tasso al 3%

Oltre settemila tamponi processati, risalgono subito i ricoveri ordinari. Restano stabili le terapie intensive, due decessi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 238 a fronte di 7.681 tamponi molecolari processati (tasso al 3%).

Si registrano 2 deceduti negli ultimi due giorni. La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 182 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 171).

