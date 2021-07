Campania, 204 positivi, tasso al 2,8%. Stabili le terapie intensive

Un decesso nelle ultime 48 ore. I tamponi effettuati sono 7.325. Calano i ricoveri ordinari

I positivi del giorno, in Campania, sono 204. Calcolati su 7.325 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 2,8%. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania conta 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri.

La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri). 171 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 195).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 12

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 171

** Posti letto Covid e Offerta privata.