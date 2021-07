Adl voleva cedere Insigne nel 2019, ma non arrivarono offerte, perciò Lorenzo ruppe con Raiola

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano ripercorre gli ultimi anni di Insigne a Napoli sottolineando che ormai non c’è più dialogo con il club. Adl lo avrebbe ceduto già nel 2019 se fossero arrivate offerte.

“Il Napoli e Insigne hanno smesso di dirsi qualcosa proprio nel momento in cui c’è stato l’ultimo rinnovo, e nella penombra, da una parte e anche dall’altra, si è sempre nascosta una sottile tentazione di staccarsi. Sarebbe successo già nel 2019, e Lozano divenne la preparazione all’eredità sulla fascia, se un magnate o un amante del ‘tiraggiro’ si fosse presentato da Adl. Ma il sismografo non registrò scosse percettibili e fu anche per questo – plausibile motivazione – che tra Mino Raiola e il ‘monello del gol’ si arrivò a uno strappo definitivo”.