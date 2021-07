Addio a Libero De Rienzo: aveva ridato vita a Giancarlo Siani

Attore e sceneggiatore, è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma probabilmente a causa di un infarto. Aveva 44 anni, lascia moglie e due figli

Libero De Rienzo è morto oggi a Roma nella sua abitazione, all’età di 44 anni, a causa di un infarto. Attore e sceneggiatore, De Rienzo lascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e due figli di 6 e 2 anni. L’allarme è stato lanciato da un amico, che non riceveva risposta alle telefonate. I carabinieri che si sono recati sul posto hanno trovato il corpo senza vita.

Nato a Napoli, si è trasferito da bambino a Roma con la famiglia e adorava trascorrere l’estate a Procida. Ha vinto il David di Donatello nel 2002 per “Santa Maradona”, tra gli altri ruoli ha interpretato Giancarlo Siani nel film Fortapàsc e il professor Bartolomeo Bonelli nella trilogia “Smetto quando voglio”, ricevendo per entrambi una candidatura per lo stesso premio.