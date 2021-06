Zeman: «Insigne è il più forte calciatore italiano, spero resti a Napoli»

Intercettato dal Corriere dello Sport mentre partecipava ad un evento allo “Scugnizzo Liberato”, nel centro storico di Napoli, Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale di Mancini e sulla sua componente napoletana. Verratti, Immobile e Insigne sono tre giocatori che lui conosce molto bene.

«Non so quanto io abbia dato a loro, forse sì, qualcosa. Ma erano bravi da giovani e lo sono di più adesso. Insigne lo vidi al Viareggio con Pavone, il Napoli poi lo mandò alla Cavese, dove giocò poco, e così lo portai prima a Foggia e poi a Pescara. Dove c’era Verratti e prendemmo Immobile, che aveva segnato poco. Ragazzi straordinari, con una voglia di imparare e di imporsi. Per me Lorenzo – che spero resti a Napoli – è il più forte calciatore italiano. E se in Francia dicono da un bel po’ che Verratti è il miglior centrocampista della Ligue 1 hanno ragione. E Ciro è stato fantastico. Ha lavorato per crescere, altri potevano avere mezzi tecnici e fisici superiori e lui li ha superati con la serietà e la dedizione».