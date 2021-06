Valdano: «35 anni dopo, ancora festeggiamo il gol di Maradona all’Inghilterra. Unì un popolo»

Valdano ricorda il gol di Maradona all’Inghilterra. Lo fa nella sua rubrica settimanale su El Paìs. Scrive del secondo gol di Diego all’Inghilterra nel mondiale 86.

Gooooooooooooo! Esattamente alle 16:09 del 22 giugno 2021, è avvenuto un miracolo sociologico: milioni di argentini hanno gridato per un gol di 35 anni fa. Quello che è stato celebrato con tanta puntualità è stato lo splendido gol che Maradona ha segnato contro gli inglesi nel 1986. Ci sono molte cose implicite in quel grido: l’amore per il calcio, l’omaggio postumo a Diego, ma anche il ricordo che, in quel lontano giorno, ci sentimmo tutti uniti dalla forza della bellezza, dell’emozione, della conquista e persino della vendetta. Quel giorno l’Argentina si sentì orgogliosamente unita grazie al genio che ci rappresentava attraverso un gioco che è una parte fondamentale della cultura popolare. Il potere del calcio di unire un popolo. Diego ha il potere di continuare ad essere senza essere.