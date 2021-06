Una donna a capo della federcalcio, la piccola rivoluzione inglese

E’ una notizia perché è la prima presidente donna in 157 anni di storia della FA. “Scelta per la sua eccezionale esperienza nella governance”

Una donna a capo del calcio inglese. Essendo il 2021, e trattandosi della FA, la federcalcio britannica, fa notizia: Debbie Hewitt è il nuovo presidente federale, il suo incarico comincerà a gennaio 2022. La prima donna a ricoprire l’incarico in 157 anni di storia della Federazione.

Il board l’ha votata all’unanimità. Succederà al presidente ad interim della Federazione, Peter McCormick.

Hewitt è attualmente presidente non esecutivo di Visa Europe, The Restaurant Group plc, BGL Group e White Stuff. In precedenza, è stata presidente non esecutivo presso Moss Bros plc, Evander Group, HR Owen plc e HPI Group.

«Sono appassionata di calcio fin dalla giovane età e sono entusiasta dell’opportunità di fare la mia parte nel plasmare il futuro di qualcosa che significa così tanto per così tanti. Non vedo l’ora di lavorare a fianco del nostro ceo Mark Bullingham e del team a Wembley e al St. George’s Park, e assaporare l’opportunità di presiedere un’organizzazione che ha il potenziale per essere una forza molto positiva per tutto il gioco e le società»