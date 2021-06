Un calciatore che fa l’agente di un tennista: la Kosmos di Piqué rappresenterà Thiem

Il difensore imprenditore organizza già la Coppa Davis, e possiede l’Andorra. E’ il primo caso di un campione in attività che ne rappresenta un altro

Gerard Piqué, di professione calciatore del Barcellona, rappresenterà Dominique Thiem, tennista. Il secondo lavoro del difensore-imprenditore spagnolo si allarga fino ad un cortocircuito inedito: la sua Kosmos ha creato una divisione per la rappresentanza di atleti, e ha ingaggiato l’austriaco Thiem, vincitore degli US Open 2020, uno dei più forti tennisti al mondo.

«Siamo molto entusiasti di questo progetto. Molte persone legate allo sport lavorano all’interno di Kosmos da molti anni e si sono specializzate in diverse aree chiave nello sviluppo della carriera di un atleta. Sappiamo cosa è importante per il giocatore in attività e per il suo futuro, perché molti di noi lo sono o lo sono stati», ha detto il Piqué presidente di Kosmos.

Ma questo è solo l’ultimo passo imprenditoriale per Piqué. E’ sempre Kosmos che organizza la nuova Coppa Davis. E possiede anche una società di calcio, l’Andorra FC, dall’estate del 2018.