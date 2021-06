TMW: l’Olympiacos rivuole Manolas e il giocatore tornerebbe volentieri in Grecia

Secondo il sito, il difensore ha lanciato messaggi favorevoli al ritorno ad Atene e il club, forte della sua volontà, ha avviato una trattativa

Manolas. L’Olympiacos rivorrebbe Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, gradirebbe la possibilità di un ritorno in Grecia, nella squadra che ha lasciato per venire in Italia.

Ci sono stati primi contatti tra le parti, ma la situazione richiederà del tempo prima di arrivare ad un esito positivo o negativo. Forte della volontà di Manolas, l’Olympiacos ha avviato la trattativa.