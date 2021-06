CorSport: Napoli e Sassuolo ragionano ad uno scambio Ospina-Consigli 

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe un’idea di scambio di portieri tra il Sassuolo e il Napoli: Ospina per Consigli.

“Dal reparto attaccanti, ai portieri: il futuro azzurro sarà all’insegna di Meret, mai realmente valorizzato da Gattuso, e dunque è molto probabile che Ospina possa fare le valigie. Lui sì: David il colombiano ha mercato, ha richieste, e oltre alle voci relative all’interesse dell’Atalanta e della Juve – a caccia di un secondo – è venuta fuori l’ipotesi di uno scambio con il Sassuolo. Per la precisione: Ospina in Emilia in cambio del collega Consigli, 34 anni di esperienza e affidabilità, il contratto in scadenza e il plus di recitare da chioccia di Alex senza fare ombra”.