Tardelli: “Locatelli cacciato dal Milan? Sono cose sempre successe, io fui regalato al Pisa”

SportWeek ha realizzato uno speciale su Manuel Locatelli, tra i protagonisti indiscussi di questa prima parte di Europei. Sul giocatore è stato interpellato anche Marco Tardelli, a cui è stato accostato. L’ex centrocampista della Juve e della Nazionale ha parlato della mossa del Milan di venderlo per una cifra ridotta al Sassuolo.

Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto, come il Milan con Ibra e ci sono momenti in cui servirebbe avere più coraggio. Locatelli voleva giocare e al Milan non aveva spazio. A volte si commettono degli errori. Ma ora, soprattutto a causa della crisi economica, le nostre società stanno puntando di più sui giovani. E poi certe cose sono sempre successe: io ad inizio carriera fui regalato al Pisa perché nessuno mi voleva.