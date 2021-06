Svezia, dopo Kulusevski anche Svanberg positivo al Covid

Non solo Kulusevski, la Svezia si trova a dover fare i conti anche con la positività di Svanberg. Lo ha comunicato la nazionale con una nota.

In un comunicato, la Federcalcio svedese ha dichiarato che i giocatori sono stati nuovamente testati e “quando sono arrivate le risposte si è scoperto che il test di Mattias Svanberg era positivo“. Il centrocampista del Bologna è stato messo in isolamento.

Intanto, il medico della nazionale svedese, Anders Valentin, ha escluso che Kulusevski possa essere stato contagiato in ritiro.

“E’ stato contagiato fuori dal ritiro, non ha avuto contatti con nessun giocatore, quindi c’è una buona speranza che non abbia infettato altri giocatori. Abbiamo identificato quelli che gli sono stati più vicini, quelli che si sono seduti e hanno mangiato con lui e gli sono stati vicini nell’autobus. Quelle persone non hanno sintomi. Saranno testati oggi e avremo una risposta molto presto. Ma se sono stati infettati, probabilmente è successo ieri, e poi avrà un effetto positivo nel corso di questa settimana. Seguiamo questi giocatori molto da vicino e faremo nuovi test su di loro tra tre giorni. Se sono stati infettati ora, non apparirà ancora per pochi giorni. Seguiamo le raccomandazioni dell’Agenzia svedese per la sanità pubblica. Dovresti stare a casa per sette giorni, di cui due senza sintomi”.