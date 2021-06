Speranza sul mix vaccini: «Stiamo interloquendo con la Campania. Tutti devono adeguarsi»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i tecnici che lo coadiuvano cercano di convincere la Campania di De Luca a tornare sui suo passi dopo il no al mix di vaccini. Repubblica scrive:

“Il ministero della Salute lavora perché, per una volta, il sistema sanitario si muova in modo omogeneo e ieri sera i tecnici di Roma hanno chiamato quelli della Campania, la Regione più recalcitrante, per convincerli della bontà della scelta di fare un vaccino a Rna messaggero dopo la dose di quello a vettore virale. Si spera così di spingere il presidente Vincenzo De Luca a fare marcia indietro rispetto all’idea di fare a tutti gli under 60 i richiami con AstraZeneca, che comunque in Campania non verrà più utilizzato per la prima somministrazione”.