Spariti i soldi di Osimhen ma il Napoli ha pagato, l’inchiesta riguarda il Lille

Inchiesta in Francia sul cambio di presidenza, la nuova società denuncia ammanchi. Il pagamento è in cinque tranche, la prima è stata versata

Spariti i soldi di Osimhen. Un po’ come il nostro Belice. L’Equipe ha lanciato la notizia di un’inchiesta in Francia sul Lille che ha cambiato assetto societario. Il quotidiano francese ha scritto che sarebbero spariti i soldi dell’affare Osimhen. La nuova proprietà si sarebbe ritrovata senza quella somma invece prevista in bilancio dalla precedente gestione Lopez (che peraltro si è dichiarato tranquillo e fiducioso). Cosa c’entra il Napoli? Niente. Come spiega il Corriere dello Sport, il Napoli deve pagare il nigeriano in cinque tranche, ha già pagato la prima. Se poi questi soldi siano distratti dalle casse della società francese, non è affare che può riguardare il club di De Laurentiis.