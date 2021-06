Sky: il Napoli ha offerto Mario Rui e 10 milioni al Benfica per Tavares, ma la proposta è stata rifiutata

Gli azzurri vogliono dare subito a Spalletti un rinforzo in quel ruolo vista l’uscita di Hysaj e le condizioni approssimative di Ghoulam. Ma il Benfica ha detto no

Con la partenza di Hysaj e le condizioni poco affidabili di Ghoulam, il Napoli ha bisogno di un esterno di fascia. L’obiettivo dichiarato al momento è Nuno Tavares del Benfica, per il quale è stata presentata una prima offerta stando a quanto riporta Sky Sport.

Il club azzurro ha provato ai portoghesi 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui per il laterale 21enne. Proposta che il Benfica non ha accolto, spiegando invece di essere disposto a trattare la cessione del giocatore per 15 milioni e senza l’inserimento di contropartite tecniche nella trattativa. Per Nuno Tavares il Napoli deve affrontare la concorrenza di Leicester e Southampton.