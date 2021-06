Sconcerti: Insigne pesa per la sua presenza e la diversità del gioco

Mario Sconcerti sul Corsera analizza la partita dell’Italia e si sofferma anche su Insigne.

Non abbiamo Pogba e non abbiamo Mbappé, ma c’è una squadra con una qualità definita. Nell’uno contro uno siamo dietro a qualcuno, nella qualità collettiva no. E la palla va di solito dove la manda una squadra, non un solo giocatore.

Pesa comunque molto nella squadra Insigne. Baggio, Del Piero, Totti, hanno avuto tutti un altro ruolo. Dipendevano dal gol. Insigne pesa per la sua presenza e la diversità del gioco. Ha una qualità totale e corre per i due terzi del campo.

Il dato più rilevante è il tasso di modestia a cui condanniamo l’avversario. Quando gioca l’Italia esiste solo l’Italia.