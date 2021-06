Sarri alla Lazio, manca l’intesa sull’ingaggio. O si trova l’accordo oggi oppure salta tutto

La Gazzetta dello Sport scrive che stasera il tecnico incontrerà Lotito, balla un milione. Le parti sono fiduciose ma anche consapevoli che non c’è ancora intesa totale

Per Sarri alla Lazio si decide oggi, scrive la Gazzetta dello Sport. In serata, infatti, è previsto un incontro decisivo tra il tecnico e il presidente Lotito. Dentro o fuori.

“ Non ci saranno appendici, né rinvii. O si trova l’accordo questa sera oppure la trattativa è destinata a saltare “.

C’è fiducia che si possa chiudere, scrive la rosea, ma anche consapevolezza che l’accordo ancora non è stato raggiunto.

“Le parti arrivano all’appuntamento della verità con parecchia fiducia su un epilogo felice della trattativa, ma anche con la consapevolezza che il pieno accordo ancora non c’è e che trovarlo non sarà semplicissimo. Gli incontri preparatori dei giorni scorsi sono comunque serviti ad accorciare tantissimo le distanze. In particolare quello tra il d.s. Tare e l’allenatore toscano, che ha fatto piena luce sulle operazioni di mercato ritenute necessarie. È stato un colloquio positivo, che ha sancito una sintonia pressoché totale tra il direttore sportivo e il possibile nuovo allenatore”.