Salernitana, Lotito crea il trust all’ultimo minuto e piazza a capo del club un generale di sua fiducia

L’ultima parola spetta alla Covisoc. L’ad del club è il generale Ugo Marchetti già indicato da Lotito come candidato per la Lega Serie A

Caso Salernitana, Lotito si salva all’ultimo minuto. Per ora. Un’ora prima della scadenza dei termini, ha inviato alla federcalcio una Pec in cui

ha indicato il trust che amministrerà la Salernitana e ne gestirà la cessione, da concludere — secondo le indicazioni della Figc — entro sei mesi per evitare commistioni con la Lazio, l’altro club di Serie A nelle mani dell’imprenditore romano (la società campana in realtà è divisa equamente tra il figlio Enrico e il cognato Mezzaroma).

Lo spiega bene il Corriere della Sera. Che aggiunge:

In realtà Lotito ha scelto un doppio trustee: due società fiduciarie accreditate presso la Banca d’Italia. Saranno loro a stabilire la valutazione della Salernitana. (…) Desta perplessità la nomina del generale Ugo Marchetti come nuovo ad del club, già indicato in passato da Lotito come candidato a presidente della Lega di Serie A.

Adesso scatteranno i controlli legali e amministrativi che la Covisoc concluderà l’8 luglio. In caso di irregolarità, per la Salernitana salterebbe l’iscrizione al campionato. Nessun rischio, invece, per la Lazio. La Salernitana va venduta entro sei mesi. Al momento nessuno si è avvicinato alle cifre chieste da Lotito. I potenziali acquirenti sono Radrizzani, Mian e un fondo arabo.