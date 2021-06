Salernitana esclusa dalla Serie A? Il Benevento pronto a subentrare, ma c’è anche il Cittadella

Sulla Gazzetta. Il caso è talmente particolare da lasciare speranza anche ad altri club. Come il Monza, che invece non sarebbe interessato ad entrare

La Figc ha bocciato la proposta di trust avanzata dalla Salernitana e congelato l’iscrizione del club in Serie A. Lotito e Mezzaroma hanno tempo fino a sabato per correggere il tiro. Altrimenti per non ci sarà promozione nella massima serie. Chi subentrerebbe nel caso di uno scenario simile? Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

L’articolo 49 comma 5 delle Noif aprirebbero la strada al Benevento, che tra l’altro si è candidato ufficialmente con una lettera del presidente Vigorito alla Figc.

Ma il club campano non è l’unico interessato alla questione.

“Sebbene le norme parlino chiaro, il caso della Salernitana è talmente particolare da lasciare margini di manovra (e speranza) anche ad altri. A partire dal Cittadella, sconfitta nella finale playoff dal Venezia”.

Il direttore generale del club, Stefano Marchetti, ha dichiarato che sta seguendo attentamente la questione.

«Siamo alla finestra, se ci sarà modo di fare qualcosa non ci tireremo indietro. Bisogna però capire prima di tutto come finirà la vicenda Salernitana, quindi chiarire i metodi di ammissione-ripescaggio. Di certo seguiamo la cosa, vedremo come si svilupperà. È inutile mettere il carro davanti ai buoi».

Non avrebbe invece intenzione di muoversi il Monza, scrive la rosea.

“A dispetto di alcune voci diffuse ieri, fonti vicine al club hanno fatto sapere che non è stata presentata alcuna domanda di riammissione né sembra esserci una reale intenzione di andare avanti su questa strada. Che effettivamente, regolamento alla mano, appare molto complessa”.