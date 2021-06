Repubblica: Eriksen, non c’è stato infarto, il cuore è sano

Su Repubblica, un articolo dedicato a Eriksen a firma di Maurizio Crosetti. I primi esami clinici a cui è stato sottoposto il centrocampista della Danimarca dopo il malore di sabato mostrerebbero che non si è trattato di un infarto.

“Poi è cominciato l’infinito giorno degli esami clinici, iniziando dallo studio elettrofisiologico endocavitario, test essenziale che induce e simula una crisi elettrica per capire le risposte del cuore. Sale una sonda dall’arteria femorale fino al ventricolo, quello andato in fibrillazione sabato. Da questo esame sapremo se Eriksen potrà tornare a giocare: è molto difficile. Le altre indagini, in particolare la coronarografia e l’ecocardio, hanno escluso qualunque problema meccanico. Non c’è stato infarto, il muscolo è sano anche se racchiude un potenziale, terribile nemico. Tra qualche giorno, Christian avrà la sua risposta”.