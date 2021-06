Mundo Deportivo: il Barca vuole Fabian Ruiz, e vorrebbe infilare Pjanic nell’affare

Già avviati i contatti con l’agente e il Napoli. “Il Barca sa che De Laurentiis vuole solo soldi, ma ora con la Champions sfumata…”

Fabián Ruiz torna nell’orbita Barcellona. Secondo Catalunya Ràdio è tornato in cima agli obiettivi dei blaugrana per rinforzare il centrocampo.

Il club si è già messo in contatto con l’agente del giocatore e potrebbe avviare a breve una trattativa con il Napoli (con cui avrebbe già avviato i contatti preliminari), sapendo già che De Laurentiis non accetta scambi di giocatori e vuole solo soldi. Nonostante ciò il Barcellona vorrebbe inseire nella trattativa anche Pjanic o Junior.

Il Mundo Deportivo scrive che “il Barça è consapevole della difficoltà dell’operazione e di quanto sia difficile negoziare con De Laurentis. Ma il Napoli è fuori dalla prossima Champions League e i catalani non escludono che si possa aprire la porta a una possibile vendita. In Italia assicurano che il Napoli lo lascerebbe andare solo per una cifra vicina ai 50 milioni, assolutamente irraggiungibile per il Barça in questo momento.