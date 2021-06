Moggi: senza SuperLega i club soffocano

Luciano Moggi su Libero fa il punto sulla situazione economica del nostro calcio che vede un fiorire di bilanci in rosso, tanto che numerose società sono state costrette a chiedere la dilazione degli stipendi, anche l’Inter campione.

Alla pandemia sono state addossate tutte le colpe dello stato precario in cui versa il calcio italiano, anche se sarebbe stato più giusto dire che il virus ha agito ma solo in concorso con ben altri fattori, viste le grandi passività originate dai vari saldi negativi.

È vero che sono mancati gli spettatori, ma è una voce che non pesa più del 20% sui bilanci delle società di calcio

Per stabilirne le vere cause basterebbe andare alla voce “ingaggi e stipendi dei giocatori e allenatori”, dove spesso si supera il 70% dei ricavi.

In considerazione di tutto ciò, verrebbe da chiedere a Ceferin se è meglio avere nell’organizzazione calcistica società sull’orlo del fallimento o società risanate magari con l’aiuto della SuperLega, che sembra al momento decaduta come idea, ma che riemergerà nel tempo, sempre che si vogliano evitare dolorosi fallimenti. Non sarebbe meglio che le parti, anziché farsi la guerra, si trovassero per cercare un accordo e questa volta esclusivamente per il bene vero del calcio?