Milik non va agli Europei, non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio

Lo annuncia la federazione polacca. Non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio sinistro. Non è stato ancora sostituito

Milik non va agli Europei con la Polonia. La federazione polacca ha annunciato che Milik non farà parte della Nazionale ai prossimi Europei. Il polacco ex Napoli non ha recuperato l’infortunio al ginocchio sinistro.

“L’infortunio non gli consente di giocare e di allenarsi a pieno regime o anche di giocare”, comunica la federazione polacca. Il ct Paulo Sousa, lo staff medico e Arkadiusz Milik hanno preso la decisione insieme. Al momento Milik non è stato sostituito da alcun calciatore.