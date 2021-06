Marek Hamsik è ufficialmente un calciatore del Trabzonspor

Lo ha annunciato il club turco con un video in cui presenta lo slovacco ex Napoli come un gladiatore, con tanto di elmo (con cresta) e spada forgiata nel fuoco

Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. Lo ha annunciato il club turco con un video in cui presenta lo slovacco ex Napoli come un gladiatore, con tanto di elmo (con cresta) e spada forgiata nel fuoco. Marek viene ritratto mentre entra nello stadio indossando la maglia numero 17.

Firma un contratto fino al 30 giugno 2023.