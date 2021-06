Schira: il Trabzonspor vuole Hamsik

Il club turco offre un biennale a 1,5 milioni più bonus. L’ex capitano del Napoli vorrebbe 2,5 milioni. La trattativa è aperta

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira scrive su Twitter che il club turco Trabzonspor vorrebbe Marek Hamsik che ha giocato gli ultimi mesi col Goteborg in Svezia. I turchi offrono all’ex capitano del Napoli un biennale a 1,5 milioni di euro più bonus. Lo slovacco vorrebbe un milione in più.

#Trabzonspor have offered to Marek #Hamsik a contract until 2023 (€1,5M/year + bonuses). Former #Napoli midfielder aks more as a salary (€2,5M/year + add-ons). #transfers

