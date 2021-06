«Maradona è stato ucciso dai medici. Hanno dato psicofarmaci a lui che era cardiopatico»

L’avvocato dell’infermiera di Diego al processo: «La mia assistita ha solo rispettato le indicazioni dei medici»

“Diego è stato ucciso”. Lo ha detto ai media l’avvocato Rodolfo Baque difensore dell’infermiera Dahiana Madrid che assisteva Maradona. Le dichiarazioni sono state rilasciate al termine di un’udienza in tribunale. L’avvocato Baque ha detto che a Diego erano stati somministrati psicofarmaci che gli avevano accelerato i battiti e che lui era in cura per una malattia cardiaca:

C’è stata una responsabilità dei medici. C’erano molti segnali sulla possibilità che Maradona morisse durante la notte. E nessuno dei medici ha fatto qualcosa per impedirlo.

L’infermiera Dahiana Madrid, 36 anni, è stata ascoltata ieri dalla procura di San Isidro: è indagata per “omicidio semplice con possibile dolo”, reato punibile con una pena da 8 a 25 anni.

Per l’accusa, Maradona ha ricevuto cure “insufficienti” da membri dell’equipe medica.

L’avvocato si è difeso così: «Dahiana Madrid ha solo rispettato le indicazioni dei medici curanti».