Lippi: “La Nazionale è fatta apposta per Insigne”

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Barella sarà la sorpresa del torneo, è arrivato il suo momento. Mi piace come gioca, come lotta, come corre. La nostra stella è lui. Insigne? Impressionante contro i cechi. Gioca sempre con grandissima qualità in un contesto che sembra fatto per lui. Appena l’Italia ha la palla, partono tutti in verticale negli spazi e Insigne è pronto, sia da esterno sia più al centro, come d’altra parte nel Napoli.