Libero: Gattuso fece cedere Locatelli per Bakayoko, lo considerava debole caratterialmente

Il quotidiano rompe il muro d’omertà dei giornali a protezione del tecnico e racconta cosa accadde al Milan: «Lo schierò titolare appena 5 volte»

Come vi avevamo scritto ieri, è spesso il muro di omertà della lobby giornalistica attorno a Gattuso. Basta leggere oggi le cronache relative all’addio con la Fiorentina e al contestuale avvio delle trattative col Tottenham, ci sono versioni cui non crederebbe nemmeno un bambino. E anche per quel che riguarda Locatelli, nessuno affonda su Gattuso che fu il tecnico che fece svendere il gioiellino al Sassuolo (12 milioni). In controtendenza c’è Libero giornale fuori dal mainstream che sceglie di raccontare quel che è accaduto.

Fino all’esplosione in rossonero, quando (Locatelli) era solo un 18enne, con Montella (gol decisivi a Sassuolo e Juve) prima di essere panchinato da Gattuso che lo considerava debole caratterialmente. Un abbaglio da parte dell’ex tecnico del Napoli, che nella mediana del Diavolo gli preferiva Biglia e lo schierò titolare appena 5 volte in campionato. Ringhio diede anche il via libera alla sua cessione per avere Bakayoko, ritenuto più funzionale.

Prosegue Libero che oggi al Milan

si mangiano le mani per non aver inserito un possibile contro-riscatto nel contratto di cessione al Sassuolo che l’ha soffiato al Milan nell’estate 2018 per soli 12 milioni. Già scattato lo scaricabarile sul colpevole: l’operazione fu conclusa da Leonardo, che però fa sapere di aver trovato tutto già apparecchiato col Sassuolo da chi lo precedeva (Mirabelli) e di aver solo avallato le decisioni. Ovviamente nessuno vuole prendersi la paternità di un errore che col senno del poi è diventato decisamente grave.