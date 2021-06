Fu Gattuso a far svendere Locatelli al Milan. Ma la lobby giornalistica soffre di amnesie

Non troverete il suo nome manco a pagarlo. Al Sassuolo per 12 milioni. “Eh vabbè pure Allegri fece partire Pirlo”. E infatti, dopo dieci anni, ancora se ne parla

Locatelli rimpianto del Milan. Questo ci è chiaro. La società rossonera nel 2018 vendette a buon mercato il giovane promettente Locatelli – ora star degli Europei – al Sassuolo per 12 milioni: 2 milioni di prestito oneroso più 10 per l’obbligo di riscatto. Dalla lettura dei giornali non siamo riusciti a capire chi era l’allenatore dei rossoneri. Ve lo diciamo noi. Era Gattuso. Non troverete mai il suo nome associato a Locatelli. È la lobby giornalistica di cui vi abbiamo parlato a lungo quest’anno, stagione in cui hanno provato a spacciarci Gattuso come Klopp e noi siamo qui ancora a leccarci le ferite dopo due stagioni terminate con un settimo e un quinto posto, per non parlare dei disastri nelle coppe europee. Ancora ieri sera, a Sky, Zenga elogiava il suo lavoro a Napoli. Roba da non credere.

Quell’anno, cifre di Trasnfermarkt, il Milan spese 38 milioni per Paqueta, 35 per Piatke, 22,50 per Kalinic (ci sono i 36 milioni per Caldara ma ci sembrano cifre irreali), 21 per Castillejo, 19 per Laxalt.

Repubblica, ad esempio, se la cava così:

Tocca il cielo ai tempi del Milan, si perde, viene svenduto per una manciata di milioni, risorge a Sassuolo.

E ancora, nel rendere il giusto merito a De Zerbi:

De Zerbi con Locatelli ha avuto un rapporto addirittura aspro. In cui non sono mancati litigi e scontri, proprio perché Locatelli è un purosangue istintivo. Che mai ha digerito il fatto di non essere stato apprezzato fino in fondo dal Milan. Proveniente dal vivaio dell’Atalanta, in rossonero aveva sfondato subito come star, facendo gol a Buffon, poi però si era deciso di svenderlo al Sassuolo.

Non troverete molto di più. E sì, anche Allegri ha fatto vendere Pirlo al Milan. Infatti ancora se ne parla, a distanza di anni.