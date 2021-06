La Stampa: Ronaldo vorrebbe andare al Psg, ma per lui non c’è alcuna offerta

Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, Cristiano Ronaldo ha buttato a terra la fascia da capitano e l’ha presa a calci. Deve smaltire la rabbia, scrive La Stampa, e decidere del suo futuro. Anche perché la Juventus aspetta di sapere quali sono le sue intenzioni. Il portoghese vorrebbe il Psg, l’unico club capace di garantirgli lo stipendio che attualmente prende, ma per lui non ci sono offerte concrete. Il futuro è ancora tutto da scrivere.

“L’attaccante ha ancora un anno di contratto con il club bianconero e sa benissimo che quello stipendio può offrirglielo solo il Psg, in caso di partenza di Mbappé, con una clamorosa operazione che unisca campo (vincere la Champions) e marketing (i mondiali in Qatar nel 2022). Finora Ronaldo ha taciuto sul mercato e il suo procuratore ha tenuto coperte le carte, anche se in mano non ha nessuna vera offerta. Adesso, però, è il momento delle decisioni e la Juve deve sciogliere il nodo più importante”.