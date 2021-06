La Federcalcio danese: Danimarca-Finlandia riprenderà alle 20.30

Una decisione presa d’intesa con i capitani delle due squadre, che hanno deciso di scendere in campo dopo aver ricevuto rassicurazioni sullo stato di salute del centrocampista danese

Danimarca-Finlandia, sospesa dalla Uefa dopo il malore di Christian Eriksen, riprenderà alle 20.30. Lo comunica la Federcalcio danese. Sono stati gli stessi compagni di squadra del centrocampista danese dell’Inter a chiedere di riprendere il match dopo avere ricevuto rassicurazioni che Christian sta bene. Al Parken Stadium di Copenaghen, dunque, le squadre torneranno in campo per onorare il loro impegno, anche e soprattutto per il danese, al momento ricoverato in ospedale per accertamenti, ma sveglio e vigile. Eriksen è anche riuscito a parlare, fanno sapere le autorità.

Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser. Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30. — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021