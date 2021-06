«La famiglia non c’entra con figli e sangue. È un modo di vivere, di stare insieme»

Valeria Bruni Tedeschi a Repubblica: «La famiglia è una protezione. Un posto di guerra ma anche un luogo in cui ci si occupa gli uni degli altri»

Valeria Bruni Tedeschi si racconta a Repubblica. Il suo ultimo film è “Estate ’85”, di François Ozon. Interpreta la madre di uno degli adolescenti protagonisti della struggente storia d’amore tratta dal romanzo “Danza sulla mia tomba” di Aidan Chambers.

L’attrice spiega cos’è per lei la famiglia.

«La famiglia è una cosa che non ha a che vedere con figli, sangue, legami ufficiali. È un modo di vivere, di stare insieme. Una coppia è una famiglia. La famiglia è una protezione, anche se sono nuclei difficili, dolorosi, a volte ipocriti. Un posto di guerra ma anche un luogo in cui non si è soli davanti al mondo, ci si occupa gli uni degli altri. Madre Teresa aveva una famiglia di centinaia di persone, di cui si prendeva cura».