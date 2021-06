La dieta della Nazionale: niente carne rossa e latticini

Su Repubblica la dieta degli azzurri di Mancini: pizza light, carboidrati solo a pranzo, proteine la sera, legumi e tanta frutta e verdura. Niente carne rossa, niente latticini e niente dolci. Una dieta pensata dal nutrizionista Matteo Pincella e dallo chef Claudio Silvestri.

Dopo la partita, già dall’esordio dell’11 giugno, la Nazionale troverà a tavola

Si tratta di un impasto speciale

“ a lunghissima lievitazione, fino a 48 ore, e con la metà del lievito usato solitamente . Una sorta di pizza “light”, che magari non piacerà ai maestri napoletani della specialità: anche Immobile e Insigne però sanno che permetterà loro una digestione più semplice. Riequilibrando gli zuccheri”.

Tanti i divieti:

“ Niente carne rossa, niente latticini . Una volta la mozzarella era considerata un cibo sanissimo, oggi per i suoi grassi è il fumo agli occhi. Unica concessione: il parmigiano e raramente della ricotta fresca. Ovviamente niente dolci, nemici dell’atleta”.

La dieta pensata per gli azzurri è finalizzata a migliorare non solo l’aspetto fisico ma anche quello mentale dei calciatori a disposizione di Mancini.

“La dieta degli azzurri vuole migliorare non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli mentali, con uno studio minuzioso degli orari di alimentazione. Lo chiamano “coaching nutrizionale” e la chiave è la selezione degli elementi, la qualità delle materie prime, la stagionalità, l’equilibrio tra verdure, cereali e proteine nei singoli piatti. Pincella e Silvestri hanno anche studiato fornitori e aziende per portare sulla tavola della Nazionale i migliori prodotti possibili. Anche in trasferta”.