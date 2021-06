Il Sole 24 Ore: Dazn ha rifiutato l’offerta di Sky perché tardiva, pesano anche gli screzi legali

Ieri la prestigiosa agenzia economico-finanziaria Bloomberg, ha dato la notizia del rifiuto, da parte di Dazn, dell’offerta di 500 milioni all’anno presentata da Sky Comcast per la condivisione dei diritti tv della Serie A. Oggi IL Sole 24 ore racconta i motivi del no.

“La piattaforma ha considerato, secondo fonti vicine all’operazione, l’offerta come tardiva. Il niet è arrivato nella notte, molte ore prima della deadline prevista per ieri alle 19. Secondo le stesse fonti avrebbero anche pesato gli screzi dei mesi scorsi, culminati nel ricorso di Sky al Tribunale di Milano contro l’assegnazione dei diritti Tv per una presunta violazione della Legge Melandri, poi ritirato in accordo con la Lega Serie A per acquisire i diritti di tre partite a giornata in co-esclusiva”.