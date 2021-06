Il Daily Mail: non c’è la firma ma è fatta per Benitez all’Everton

Il tweet è di Dominic King giornalista del Daily Mail. Annuncia che è fatta per Benitez all’Everton. Non ci sono ancora le firme ma l’accordo è stato raggiunto per un contratto triennale.

È un’operazione di mercato che ha fatto e farà molto discutere. Benitez è un’icona del Liverpool, compare sulle sciarpe e sulle bandiere del club di Anfield. Qualche giorno fa a Liverpool è comparso addirittura un cartello con la scritta “Rafa non firmare, sappiamo dove abiti”. Vere e proprie minacce.

Per i tifosi dell’Everton sarebbe (sarà) un tradimento vedere sulla propria panchina uno degli allenatori che hanno fatto la storia dei loro storici rivali cittadini.

No announcement from @Everton but the contracts have been sorted and Rafa Benitez is now the manager. He’s signed a three-year deal 🔵

