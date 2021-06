Il Corrmezz: “il Napoli non dovrà trattare Insigne da giocatore normale”

Insigne ha teso la mano al Napoli. È questa l’interpretazione che il Corriere del Mezzogiorno dà delle parole di ieri di Lorenzo Insigne. Così scrive Monica Scozzafava che opta per la soluzione del compromesso, qualche piccola rinuncia da entrambe le parti.:

«Non sono felice, ma strafelice». È un assist. Da specialista, come soltanto lui è abituato a fare. In campo, ma evidentemente anche fuori. Lo ha pennellato per Aurelio De Laurentiis, con il quale di qui a poco dovrà sedersi e discutere il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno. Nessuno dei due può consentirsi di lasciare le cose così come stanno e avviarsi verso lo svincolo naturale del capitano dal club.

Il contratto è un tema che va affrontato e l’assist di Insigne è stato preciso, oltre che interessante. Va nel segno di un compromesso che, se c’è la volontà delle parti, va trovato. Insigne vuole tenere alta la bandiera, il Napoli non dovrà trattarlo come un giocatore «normale». E, allora, questa è un’ epoca di «grandi rinunce». Che se condivise diventano «piccole rinunce».