Il City ha offerto 100 milioni per Kane, il Tottenham ha detto no

La punta inglese ha ancora tre anni di contratto ma ha detto che vuole andar via. Il presidente degli Spurs – che non ha ancora trovato un “sostituto” di Gattuso – s’è impuntato

Il Guardian la definisce “un’offerta d’apertura”: il Manchester City offerto 100 milioni di sterline per Harry Kane, il Tottenham ha rifiutato. E’ solo l’inizio di una lunga trattativa per l’attaccante inglese che ha già abbondantemente detto che vuol andar via e gli piacerebbe un sacco finire allenato da Guardiola.

Il City – scrive il Guardian – è aperto a discutere sulla base di giocatori più soldi, ma gli Spurs non hanno intenzione di cedere. Potrebbero entrare in gioco i nomi di Sterling, Laporte e Gabriel Jesus.

Kane è stato identificato da Pep Guardiola come l’obiettivo principale per rafforzare una squadra che ha vinto la Premier League e la Coppa Carabao chiudendo la Champions League in finale. Ma Kane ha ancora tre anni di contratto, e il presidente del Tottenham Daniel Levy s’è impuntato.

Il Tottenham tra l’altro è ancora senza allenatore, dopo aver mollato Fonseca ad un passo dalla firma e abbandonato l’idea Gattuso per rivolta sociale dei tifosi. Kane ha trascorso tutta la sua carriera agli Spurs senza vincere niente. E ora ha deciso di andar via.