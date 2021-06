Il 44% dei tifosi inglesi sostiene che non andrà allo stadio se ci sarà ancora il VAR

Un sondaggio condotto dall’associazione dei tifosi su 33 mila soggetti evidenzia che lo strumento non piace al 95% degli spettatori

Circa la metà dei tifosi della Premier League non hanno intenzione di tornare allo stadio se ci sarà ancora in funzione il VAR. È quanto emerge dal sondaggio condotto su oltre 33 mila soggetti dalla Football Supporters’ Association, che determina la percentuale nel 44%.

Cambia l’intensità ma per tutti il VAR è un nemico comune: il 95% di chi ha risposto al sondaggio ha affermato che lo strumento ha reso l’esperienza dello stadio meno godibile. Percentuale analoga (94%) anche per chi invece generalmente segue il calcio dalla tv. Alla base c’è il tempo che si perde per assumere una decisione o la delusione nel vedere un gol annullato dopo i dovuti controlli.

Neil Warbrick, il responsabile VAR della Premier League, si è espresso così sul punto ai microfoni di Sky Sports: “Tutto ciò che posso dire è che ci stiamo lavorando. Stiamo provando a fare del nostro meglio e sicuramente parleremo con i tifosi e li ascolteremo, così come lo faremo con i club e i giocatori. Vogliamo raccogliere più pareri possibile per cercare di migliorare le cose”.