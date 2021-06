Hjulmand: «Come state? E’ la prima cosa che Chris ha chiesto ai suoi compagni»

Il ct danese in conferenza stampa: «E’ tipico di lui: pensare prima agli altri e poi a se stesso. Ha detto che non ricordava molto. I giocatori erano sotto shock, non avremmo dovuto giocare»

Il ct della Danimarca, Hjulmand, ha parlato in conferenza stampa, raccontando i minuti successivi al malore di Christian Eriksen, ieri, durante la partita con la Finlandia. Ora il centrocampista sta meglio, anche se dovrà restare ancora in ospedale visto che, come ammesso dal medico della Nazionale, ancora non si sa cosa sia successo per farlo stramazzare al suolo all’improvviso.

«Come state? È la prima cosa che Eriksen ha chiesto ai suoi compagni. È tipico di Chris: pensare prima agli altri e poi a se stesso. Ha detto che non ricordava molto. Voleva che giocassimo. I giocatori erano sotto shock. Non sapevano se avevano perso il loro migliore amico. Non avremmo dovuto giocare. Ma era difficile. Penso che sia stato sbagliato far scegliere ai giocatori. Io sono orgoglioso di loro, intendiamoci. Ieri abbiamo visto cosa il calcio: spirito di squadra, compassione, amore. E’ stato un grande segnale».