Gazzetta: spunta l’idea Milik per l’attacco del Milan

Il bomber è in prestito al Marsiglia fino al 2022 con obbligo di riscatto, ma i rossoneri potrebbero riuscire ad inserirli e portarlo a casa

Nella prossima stagione al Milan, impegnato anche in Champions, serve maggiore potenza d’attacco e più gol. Proprio per questo il club è impegnato alla ricerca dell’attaccante ideale da inserire in organico, come scrive la Gazzetta dello Sport, per avere potenza anche quando Ibra non è in campo considerando i suoi 40 anni.

Tra le ipotesi spunta anche quella che conduce ad Arkadius Milik, 27 anni profilo già noto alla Serie A: 122 partite e 48 gol nel Napoli tra il 2016 e il gennaio 2021. Stagioni compromesse da due infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto fuori a lungo: 23 partite out tra ottobre 2016 e febbraio 2017, 29 tra settembre 2017 e marzo 2018. Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che il fisico è tornato stabile.