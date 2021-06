Gazzetta: sia Fonseca che Benitez disponibili a trattare con la Fiorentina, il portoghese in pole

Fonseca non ha altre offerte, ha garantito a Commisso che non vuole rivoluzioni e che proverebbe a tenere Ribery. E’ un porto sicuro

Ieri la Gazzetta dello Sport ha scritto di un interessamento della Fiorentina per Paulo Fonseca e Rafa Benitez a causa delle complicanze subentrate nella pista Italiano per la panchina. Oggi dà altri dettagli: entrambi i tecnici sarebbero interessati all’offerta.

Dopo una certa irritazione per l’affaire Gattuso appreso dai giornali, Fonseca oggi è a corto di offerte.

“Oggi, tramontata l’ipotesi Tottenham e senza avere un’altra opzione seria in mano, anche l’offerta di Commisso diventa interessante. In questo scenario a dir poco confuso non sono esclusi colpi di scena. Che porterebbero, comunque a un tecnico straniero. La settimana scorsa, ad esempio, degli intermediari hanno proposto a Barone il nome di Rafa Benitez, che avrebbe dato la disponibilità ad accettare un contatto con la Fiorentina ”.

La rosea scrive di Fonseca come un porto sicuro.

“L’ex Roma Fonseca è un porto sicuro. Ai dirigenti viola avrebbe garantito di non pretendere rivoluzioni. L’esatto contrario di quello che aveva chiesto Gattuso. Gli basterebbe l’acquisto di due-tre pedine. Una per reparto. Fonseca sarebbe pronto anche a confrontarsi con Ribery per valutare se tenere ancora per un anno in rosa il campione francese. Insomma la scelta del portoghese andrebbe incontro a quelle che sono le intenzioni del gruppo dirigenziale viola”.