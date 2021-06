Gazzetta: la Roma cerca un fondo americano come socio per puntare sulla Champions

La Roma di Friedkin cerca soci per puntare alla Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Per tornare competitivi e piazzarsi tra le prime quattro, i nuovi proprietari del club pensano ad una nuova strategia, considerando anche l’indebitamento del club (291,7 milioni al 31 marzo), il patrimonio netto negativo di 42,1 milioni e le perdite che, a fine giugno, potrebbero arrivare a 150 milioni.

“Si sta lavorando per cercare soci di minoranza nel mondo dei fondi statunitensi, che garantiscano liquidità e, in prospettiva, soluzioni strutturali. D’altronde, il Milan (con Eliott), l’Inter (con Oaktree), lo Spezia (con Alk-Msd) e lo stesso Parma (col Krause Group) hanno attinto, con modalità diverse, a finanziamenti “made in Usa”. Presto perciò, magari quando sarà varata una nuova ricapitalizzazione che seguirà a quella di 210 milioni in procinto di chiudersi, potrebbe esserci l’occasione opportuna per aprire le porte ai nuovi partner”.