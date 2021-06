Gazzetta: la Fiorentina di Commisso sonda Fonseca e Benitez per la panchina

La pista Italiano si è complicata all’improvviso. Il club viola è ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’addio a Gattuso

L’estate non è iniziata nel migliore dei modi per la Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo l’addio a Gattuso, la cui esperienza in viola è durata appena una ventina di giorni, il club ha provato a stringere per Italiano, tecnico dello Spezia. Sembrava tutto fatto, ma nelle ultime ore le cose si sono complicate. L’edizione online della Gazzetta dello Sport scrive che Commisso avrebbe a questo punto individuato altri due nomi possibili, da sondare: quello di Paulo Fonseca e quello di Rafa Benitez.

“Dopo la retromarcia con Gattuso, le cose si complicano anche per Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia che nelle ultime ore sembrava sempre più vicino alla panchina viola. Probabile ora che Commisso viri su Paulo Fonseca, mancato coach del Tottenham. La Viola starebbe anche sondando il terreno con Rafa Benitez per capire la sua disponibilità a tornare in Italia”.