Gazzetta: il Napoli è in vantaggio su Thorsby, costa 5 milioni di euro

Il centrocampista della Sampdoria potrebbe essere un rinforzo low cost per il reparto. C’è anche l’Atalanta sul giocatore

Una volta annunciato l’allenatore, il Napoli si sta muovendo sul mercato. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero individuato in Morten Thorsby della Sampdoria il rinforzo adatto per il centrocampo.

Secondo il quotidiano, il Napoli è in vantaggio sulle rivali come l’Atalanta. La valutazione della Samp è di 5 milioni di euro, Giuntoli ci sta lavorando e bisognerà quindi aspettare prima dell’annuncio ufficiale.

Thorsby, classe 1996, si è fatto apprezzare nelle ultime due stagioni in blucerchiato per il dinamismo che garantisce a centrocampo. Caratteristica che gli permette di essere impiegato in più ruoli, sia in mediana che all’occorrenza come trequartista atipico o magari esterno. Abile nel gioco aereo (è alto quasi un metro e novanta), è stato lanciato da Claudio Ranieri.