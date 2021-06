Gazzetta: il Napoli divorzia da Kappa, vuole autoprodursi il materiale tecnico

Kappa non sarà più lo sponsor tecnico del Napoli. Lo scrive la Gazzetta. Il contratto sarebbe scaduto nel 2022. L’idea del club è quella di autoprodursi il materiale tecnico.

“Il Napoli non vestirà più Kappa. Il fidanzamento con lo sponsor tecnico, che durava dal 2015, si interrompe dopo una stagione felice in cui il Napoli è andato in campo con due maglie speciali: una simile a quella dell’Argentina, indossata dopo la scomparsa di Maradona e quella ideata da Marcelo Burlon. L’idea del club è quella di autoprodursi il materiale tecnico. Cosa che fa già il Lecce. Ci sono stati contatti con altre aziende, Adidas in primis; aziende minori italiane si sono fatte avanti, ma nulla di fatto. Tra Kappa e Napoli c’era un contratto fino al 2022”.