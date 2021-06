Dotto: Spalletti aziendalista ambizioso, accetta quello che la società propone e dispone

Giancarlo Dotto torna a parlare di Luciano Spalletti sulle colonne del Corriere dello Sport. Ribadisce, come aveva fatto qualche giorno fa, che “voi del Napoli ve la spasserete con Luciano Spalletti”. Perché, sostanzialmente, il tecnico non vede l’ora di tornare al lavoro, scrive.

E descrive Luciano.

“Dovessi risalire alla storia più conosciuta di Spalletti, dall’Udinese a oggi, e dovendo ricavare una definizione da allenatore, lo direi: ‘un aziendalista ambizioso’. Per capirci, l’esatto opposto di Antonio Conte. Di uno, cioè, che attrae i grandi club con i titoli e li mette in fuga con i diktat. Richieste e pretese che equivalgono a colpi di cannone. ‘Le mani, per essere credibili, devono avere i calli’, è tra le tante aforistiche uscite di Spalletti, una delle sue preferite. Per dire che la lezione della terra e le regole della natura sono maestre”.